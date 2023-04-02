انت الان تتابع خبر تدريبات يهودية على تقديم قربان أمام المسجد الأقصى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقامت منظمات ما يسمى “جبل الهيكل” المزعوم اليمينية المتطرفة اليوم، تدريبات للحدث السنوي على تقديم قربان (الفصح اليهودي) أو ما يسمى “عيد البيسح”.



وبحسب صحيفة (هآرتس)، ستقام هذه المراسم بالقرب من المسجد الأقصى، وسيجري خلالها ذبح عنزة صغيرة وسلخها من أجل تدريب المستوطنين استعداداً لتقديم القربان الحقيقي في المسجد الأقصى عشية عيد الفصح اليهودي الذي يتزامن مع الثلث الأخير من رمضان المبارك.



وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه تم توزيع إعلانات تعرض مكافآت لمن سيتم إيقافه وهو يحاول تقديم القربان.



من جانب آخر قال مركز معلومات وادي حلوة في تقريره الشهري اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشهر الماضي 230 مقدسيا، وأصدرت 70 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة بالقدس المحتلة.



وشملت هذه الاعتقالات 3 أطفال و58 فتى، و8 نساء، مبينا أن أكثر من 80 حالة اعتقال تمت في المسجد الأقصى وطرقاته وشوارع القدس، إضافة إلى اعتقالات من حي الشيخ جراح.