انت الان تتابع خبر الاحتلال يغلق أبواب المسجد الأقصى ويعتدي على المصلين .. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك، وأغلقت أبوابه وحاصرت الموجودين فيه، بزعم تعرض قواتها لمحاولة سرقة سلاح، حيث أطلقت الرصاص صوب شاب،أصابته بجروح خطيرة، عند باب السلسة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، كما أغلقت باب الزاهرة وباب العامود ومنعت المواطنين من دخول البلدة القديمة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا خلال اعتدائها على المواطنين قرب باب السلسلة أحد أبواب لمسجد الأقصى المبارك، كما اعتدت على المواطنين والمحلات والبسطات التجارية في سوق القطانين بالبلدة القديمة.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي،3 شبان فلسطينيين بعد خروجهم من المسجد الأقصى. وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن تلك القوات اعتقلت الشبّان جلال الأسمر وعلاء رشدي وفارس النتشة، وأحالتهم للتحقيق.

وعقبت حركتا (فتح) و(حماس) فجر اليوم السبت، على الأحداث في المسجد الأقصى .

وقال المتحدث باسم (فتح) منذر الحايك إن "ما يحدث في الأقصى من إطلاق نار على الشباب والاعتداء على المصلين، ما هو إلا استفزاز لإرهاب المرابطين تمهيداً للسماح للمستوطنين المتطرفين بالاقتحامات وممارسة الطقوس التلمودية وتقديم القرابين في عيد الفصح".

وجدد الحايك الدعوة لكل من يستطيع من أبناء شعبنا للتوجه والتواجد والرباط في باحات المسجد الأقصى لحمايته من خطط الاحتلال.

و قال الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم، إن إطلاق جيش الاحتلال النار على شاب فلسطيني عند أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، جزء من الحرب الدينية التي يشنها على أهلنا ومقدساتنا.

وأضاف قاسم أن الاحتلال يحاول أن ينتقم من أهلنا في القدس بعد الزحف الهادر لجماهيرنا في باحات المسجد الأقصى المبارك في صلاة الجمعة اليوم.

وتابع "هذه الدماء ستكون وقودًا لتصعيد النضال ضد سياسة التهويد الإسرائيلية، وهي التي ستحفظ للمسجد الأقصى هويته الفلسطينية العربية الإسلامية".