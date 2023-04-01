انت الان تتابع خبر ترتيبات لعقد قمة استثنائية بين الأسد والسيسي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر عن ترتيبات تجري في الاثناء لعقد لقاء قمة غير مسبوقة وهي الاولى من نوعها منذ سنوات طويلة، بين الرئيسين السوري بشار الاسد والمصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت قناة العربية نقلا عن مصادر لم تسمها أن وفداً مصرياً سيسافر إلى سوريا لترتيب قمة مشتركة بعد عيد الفطر، مشيرة إلى زيادة التنسيق الأمني بين البلدين.

وكان مصدر بوزارة الخارجية السورية، قد كشف الجمعة، أن الوزير فيصل المقداد سيبحث مع نظيره المصري سامح شكري خلال زيارة للقاهرة "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر الذي لم تسمه القول: إن المقداد سيبحث مع شكري أيضاً آخر التطورات في المنطقة والعالم.

كما أفادت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) المصرية، في وقت سابق أيضاً بأن وزير خارجية النظام السوري سيلتقي مع شكري اليوم السبت.