روسيا تحذر أمريكا من اشتباك عسكري في دولة عربية

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رياض - احمد صلاح - عربت روسيا عن احتجاجها على ما وصفته بالأعمال الاستفزازية من القوات الأمريكية في الحسكة في سوريا، بحسبما ذكره اليوم الجمعة نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف.



وقال غورينوف: "لوحظت أعمال استفزازية لوحدات من القوات المسلحة الأمريكية في محافظة الحسكة، وتم خلال سير الدورية الروسية - التركية المشتركة، رصد تحرك دورتين تابعتين للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، على طول المسار غير المتنازع عليه في بلدتي ديرونا-آغا وسارامساك.



وقال غورينوف إن "الجانب الروسي قدّم احتجاجا على سلوك التحالف".



وبحسب نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، فإن انتهاك التحالف لقواعد عدم الاشتباك يهدد توازن القوى الهش القائم في تلك المنطقة، والذي تحقق بفضل جهود روسيا، كما أنه يؤثر سلبا أيضا على تطورات الوضع.