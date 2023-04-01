انت الان تتابع خبر مصرع 10 شباب سودانيين في انهيار منجم ذهب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، الجمعة، إن أحد الجبال المحيطة بمنجم جبل الأحمر بموقع التركمان والتي تبعد عن مدينة حلفا 70 كلم، انهار الخميس، وذكر شهود عيان أن المعدنين كانوا يعملون بحثاً عن الذهب داخل آبار المناجم عند المواقع السفلى وبسبب استخدام الآليات الثقيلة والبسيطة في المناجم المحيطة تصدع الموقع من عدة جهات؛ ما تسبب في مقتل عشرة أشخاص.



رغم التحذيرات للمعدنين بعدم الاقتراب خاصة وهم يعملون بأعداد كبيرة ما يسمى (كوماج)، انهار أحد أسقف الجبال وهم بداخل الآبار؛ مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى .



في حين أعرب الأستاذ الباقر أحمد علي، والي الولاية، عن مواساته وتعازيه لأسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم بأحد مناجم التعدين جنوب مدينة حلفا، موضحاً في إفادة لوكالة الأنباء السودانية، أنه أصدر توجيهاته إلى لجنة أمن المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة لإنقاذ المعدنين من داخل المنجم، كما وجّه بتوظيف كافة الإمكانيات المتاحة لإنقاذ الأرواح وانتشال الجثث، معرباً عن عميق أسفه للحادث الذي أودى بالعديد من أرواح الشباب المعدنين.



كان الوالي قد أجرى اتصالاً بالمدير التنفيذي لمحلية حلفا وأعضاء لجنة المحلية، وقف من خلاله على التدابير التي اتخذت لتخفيف آثار الحادث وإنقاذ المصابين وإسعافهم بمستشفيات الولاية والخرطوم متى استدعت حالات الذين يتم إنقاذهم، وأوضح في إفادته أنه يتابع الموقف لحظة بلحظة.



في حين استقبلت مشرحة مستشفى وادي حلفا 10 جثث من مختلف الأعمار وغالبيتهم شباب، و3 من الإصابات، وما زال البحث جارياً، لانتشال المفقودين والمتوفين من تحت الأنقاض.



في حين ذكر مصدر أمني أن المفقودين والوفيات يقدرون بأعداد كبيرة، خاصةً أن جزءاً من الآبار بها مياه جوفية، مما يصعب عملية الانتشال إلا بعد سحب المياه.



من جهة أخرى يستوعب قطاع التعدين الأهلي أكثر من مليوني شخص يعملون في أصقاع السودان المترامية وسط ظروف بالغة القسوة، وينتجون نحو 80% من كمية الذهب الإجمالية المستخرجة في البلاد، وفق ما نشره موقع "الجزيرة مباشر". ولا تمنع الحكومة السودانية التعدين الأهلي لكنها تحاول تنظيمه، فرغم سلبياته فإن عدداً كبيراً من السودانيين يعملون فيه ويساهم في توفير فرص عمل لهم.



في حين يعوّل السودان على الذهب بوصفه مورداً رئيساً للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية، بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011، وفقدان 80% من موارد النقد الأجنبي.



لكن تبرز مشكلة تهريب الذهب من السودان، والتي تعتبر أكبر معضلة في هذا الصدد، ويرتبط التهريب باستمرار قلة تنظيم هذا القطاع، حيث إن أكثر من 80% من إنتاج الذهب في السودان يأتي من التعدين الأهلي، والباقي من التعدين المنظم.



يُعد السودان أحد أكبر منتجي الذهب في قارة إفريقيا، إذ بلغ إنتاجه 30.3 طن من الذهب في النصف الأول من 2021 وحده، بحسب الإحصاءات الرسمية. وبلغت عائدات الذهب لخزينة حكومة السودان 720 مليون دولار خلال الربع الأول من 2022، وفق تقرير التجارة الخارجية الصادر عن البنك المركزي.