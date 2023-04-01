انت الان تتابع خبر الاحتلال يقرر إغلاق الضفة ومعابر غزة الأربعاء المقبل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، في الأسبوع المقبل.



ووفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن الجيش قرر إغلاق منطقة الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة يوم الأربعاء المقبل بمناسبة عيد الفصح اليهودي.



وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه وبناء على تقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة الضفة الغربية وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال عيد الفصح اليهودي اعتبارا من يوم الأربعاء 5 أبريل 2023 عند الساعة 17:00 مساء، على أن يتم فتح المعابر ورفع الإغلاق في يوم السبت 8 أبريل عند منتصف الليل.



وأضاف: كما وسيتم فرض إغلاق شامل على منطقة الضفة وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة اعتبارا من يوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 عند الساعة 17:00 مساء، وسيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق في يوم الأربعاء 12 أبريل 2023 رهنا بتقييم الوضع.



ويشار إلى أن جيش الاحتلال دائمًا ما يتخذ قرارات بإغلاق الضفة ومعابر القطاع خاصة في فترات الأعياد اليهودية.