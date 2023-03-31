فاجعة في باكستان ..

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رياض - احمد صلاح -لقى ما لا يقل عن 11 شخصاً مصرعهم، بينما أصيب عدد آخر اليوم الجمعة، في حادث تدافع خلال ‏حملة مجانية لتوزيع مواد غذائية في مدينة كراتشي جنوب باكستان.



‏ووقع الحادث أثناء تجمع الناس في مصنع للصباغة، في المنطقة الصناعية بالمدينة، لجمع الحصص التموينية، وهي جزء من حملات خيرية يقيمها سكان كراتشي كل شهر رمضان، لمساعدة المحتاجين، وفقاً لقناة "جيو نيوز" الباكستانية.



وقالت مصادر الإنقاذ ومسؤولو الشرطة لجيو نيوز، إن من بين القتلى في الحادث ثماني نساء وثلاثة أطفال، فيما أعلنت الشرطة الباكستانية أنه تم اعتقال 7 أشخاص، وفتح تحقيق بشأن الحادث.



وتأتي المأساة الأخيرة، بعد أيام من مقتل 4 مسنين في حادث تدافع مماثل، وقع خلال حملات توزيع الدقيق المجانية، التي نظمتها الحكومة في مقاطعة بنجاب الباكستانية، الأسبوع الماضي.