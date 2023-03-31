انت الان تتابع خبر بنس يكشف سبب وقوفه مع ترامب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، يوم الجمعة، إن توجيه لائحة اتهامات لدونالد ترامب يبعث برسالة "مروعة" للعالم عن نظام العدالة الأميركي وسيشجع حكاما مستبدين على إساءة استغلال السلطة.



تابع بنس قائلا خلال مقابلة إن "هناك حكاما ديكتاتوريين ومستبدين حول العالم سيتذرعون بذلك لتبرير إساءة استخدامهم لما يسمونه بنظامهم الخاص للعدالة".



وكان بنس نائبا لترامب وهو منافس محتمل له على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة في العام المقبل.



ومن المقرر أن تحصل السلطات من ترامب على بصمات أصابعه وصورته في محكمة بنيويورك، بعد أيام، إذ أصبح أول رئيس أميركي سابق يواجه اتهامات جنائية في قضية تتعلق بأموال دفعها في 2016 لإسكات نجمة أفلام إباحية تدعى ستورمي دانيالز.



وتم توجيه الاتهامات رسميا لترامب، يوم الخميس، في نيويورك. فيما يحاول ترامب العودة للرئاسة بعد أن خسر الانتخابات في 2020 أمام جو بايدن.



وانضم بنس بذلك لجمهوريين آخرين ومنافسين محتملين لترامب في انتخابات 2024 في إدانة توجيه الاتهامات للرئيس السابق إذ وصفوا الخطوة بأنها "فادحة".



وأبدى بنس رفضه لتوجيه اتهام إلى ترامب، رغم خلافاته مع الرئيس السابق.



وكان ترامب قد انتقد بنس على نحو صريح أمام أنصاره، لأن نائبه لم يكن متفقا معه في التشكيك في نزاهة الانتخابات التي فاز بها جو بايدن.