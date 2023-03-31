انت الان تتابع خبر بايدن يرفض الإدلاء بأي تصريح حول اتهام ترامب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتهامات تهدد حريته، بعد عقود من التحقيقات في تعاملاته التجارية والسياسية والشخصية،



وذكرت تقارير أمريكية أنه لم يرد بأن تدفع هذه القضية أو حتى الإدانة إلى عزوف ترامب عن الترشح للانتخابات المقبلة أو القتال بشراسة للفوز في عام 2024



من جهته رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن الادلاء بأي تعليق، الجمعة، على الاتهام التاريخي الذي وجه الخميس الى سلفه ومنافسه المحتمل في انتخابات 2024 الرئاسية، الجمهوري ترامب.





وذكر مكتب المدعي العام في مانهاتن الخميس، أن المدعين قاموا بالتواصل مع محامي ترامب لـ"تنسيق تسليم نفسه من أجل مثوله لتلاوة الاتهام"، وهو ما قد يحدث في وقت مبكر من الأسبوع المقبل



وأعلنت محامية دونالد ترامب الجمعة أن الرئيس الأمريكي السابق من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة الثلاثاء



وذكرت تقارير حول القضية أن غالبية المرشحين المنافسين للرئيس السابق ترامب في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين امتنعوا عن انتقاده بسبب متاعبه القضائية حرصًا على عدم إثارة غضب زعيم حزبهم وقاعدته الانتخابية التي قد تكون مفيدة في مساعيهم للوصول الى البيت الأبيض



وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، فإن لائحة الاتهام تأتي في وقت تحقق فيه العديد من هيئات إنفاذ القانون في سلوك ترامب في العديد من التحقيقات، من ضمنها الضلوع في تزوير حقائق مالية وانتهاك قانون الانتخابات وتضاف هذه القضية إلى لائحة تطول وتطول من الفضائح التي تطال الرئيس.