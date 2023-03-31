انت الان تتابع خبر توصية سعودية بتجنب السفر إلى دولتين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوصى مصدر مسؤول في هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، بتجنب السفر إلى دولتين في إفريقيا.



ويأتي ذلك على إثر إعلان السلطات الصحية في كل من جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة، عن رصد تفش لمرض فيروس ماربورغ.



وأوصت "وقاية" بتجنب السفر إلى الدولتين لحين السيطرة على المرض، كما نصحت الموجودين هناك باتباع الإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة، واتباع تعليمات السلطات الصحية المحلية.