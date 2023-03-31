انت الان تتابع خبر اسرائيل تشن عدواناً بالصواريخ على ريف دمشق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وكالة الأنباء السورية في ساعة متأخرة من ليل الخميس الجمعة ان الجيش السوري تصدى لعدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا بريف دمشق.

ونقلت وكالة الانباء السورية " سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه “في تمام الساعة الثانية عشرة و17 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في ريف دمشق”.

وأضاف المصدر أن وسائط دفاعنا الجوي “تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها وأن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية ".