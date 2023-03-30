انت الان تتابع خبر وزير الخارجية ينقل تمنيات الملك لقداسة البابا بالشفاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية دولة الفاتيكان المطران بول ريتشارد غالاغير، نقل خلاله تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى قداسة البابا فرنسيس وتمنيات جلالته لقداسته بالشفاء العاجل من الوعكة الصحية التي ألمت به.



وبحث الصفدي والمطران غالاغير العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها القضية الفلسطينية.



وأكد الوزيران الحرص المشترك على استمرار التشاور والتنسيق في إطار العلاقات التاريخية التي تربط المملكة والفاتيكان، وعلى تعزيز التعاون في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.