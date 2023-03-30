انت الان تتابع خبر العراق .. مصدر يكشف حقيقة اختفاء قاتل هشام الهاشمي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، حقيقة "اختفاء" قاتل الباحث الأمني العراقي هشام الهاشمي.



وقال المصدر إن "الكتاب الصادر من وزارة العدل كان دقيقا بشأن عدم وجود قاتل الهاشمي في سجون الوزارة، لكن هذا لا يعني اختفاءه".



وأضاف أن "قاتل الهاشمي معتقل في المديرية العامة للاستخبارات العسكرية، وهو موجود في إحدى سجونها ولم يهرب".



وأشار المصدر إلى أن "القاتل لن ينقل إلى سجون وزارة العدل ما لم يصدر حكم نهائي بحقه من قبل القضاء العراقي".



وتداولت وسائل إعلام عراقية وعربية كتاب وزارة العدل العراقي وهو رد على طلب عضو برلمان، يشير إلى عدم وجود قاتل الباحث الأمني هشام الهاشمي في سجون الوزارة.