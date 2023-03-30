انت الان تتابع خبر جيش الإحتلال يوافق على أكبر تظاهرة للمستوطنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وافق جيش الاحتلال على السماح للمستوطنين بتنظيم أكبر تظاهرة في منطقة شمال الضفة الغربية المحتلة منذ عدة سنوات وذلك في العاشر من شهر نيسان القادم والتي ستشارك فيها عشرات المنظمات التابعة للمستوطنين.



وأوضحت القناة السابعة التابعة للإحتلال أن الجيش وافق على طلب منظمة "نخلة" الاستيطانية بتنظيم تظاهرة ضخمة تنطلق من حاجز زعترة جنوبي نابلس باتجاه بؤرة "أفيتار" الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في أراضي بلدة بيتا، حيث سيقوم الجيش بتأمين الحراسة للمسيرة.



وقالت القناة إن "التظاهرة ستجري بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي في العاشر من نيسان القادم، حيث سيشارك فيها كبار حاخامات المستوطنين بالإضافة لوزراء وأعضاء كنيست من اليمين.



في حين أعلنت عشرات المنظمات اليهودية عن اشتراكها في المسيرة ومن بينها: يسرائيل شيلي، عاد كان، هبيتخونيستين، حركة السيادة، حركة شبيبة بني عكيفا، عزرا فأريئيل، منظمة بيتار وغيرها.



بينما سيطالب المشاركون الحكومة الإسرائيلية بالإيفاء بتعهداتها بالسماح للمستوطنين بالعودة إلى بؤرة "أفيتار" وذلك بعد استكمال الإدارة المدنية عملية مسح الأراضي المقامة عليها.