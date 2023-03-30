الشيوخ الأميركي يلغي قانوناً أعطى الإذن لشن حرب على العراق

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رياض - احمد صلاح - صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، بموافقة الأغلبية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ليلة الأربعاء، لصالح نص تشريعي يلغي قانوناً أعطى الإذن لشن حرب على العراق، وذلك بعد 20 عاماً على غزو القوات الأميركية للعراق.



بحسب "واشنطن بوست"، يلغي النص "الإذن باستخدام القوة العسكرية" الصادر في العام 2002 وهو قانون مكّن الرئيس في حينه جورج بوش الابن من غزو العراق.

وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "لقد تغيّرت الولايات المتّحدة والعراق والعالم بأسره منذ العام 2002، وقد حان الوقت لتواكب النصوص القانونية تلك التغيّرات".



وصوّت 66 عضواً في المجلس لصالح إلغاء القانون مقابل 30، وقد دعم 18 عضواً جمهوريا المبادرة التي قادها ديموقراطيون، وتعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن توقيع التشريع عند إحالته إليه.