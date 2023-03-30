انت الان تتابع خبر إصابتان بإقتحام الإحتلال لجنين فجر الخميس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقدمت قوات الإحتلال فجر الخميس على إقتحام بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة من عدة محاور الأمر الذي أدى لاندلاع اشتباكات مع المقاومين، أدت إلى وقوع إصابتين.



وقال مستشفى ابن سينا وصول إصابة في الرصاص الحي بالفخذ، فيما قالت مصادر محلية إنها نقلت إصابة أخرى بالبطن إلى مشافي المدينة.



واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وجنود الاحتلال على مدار أكثر من ساعة، حيث تصدى المقاومين لاقتحام قوات الاحتلال.



وأعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإٍسلامي" مجموعات قباطية في بلاغ عسكري صدر عنها أنها خاضت اشتباكات مسلحة وتصدت لقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة من أكثر من محور.



وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال قرية يتما جنوب نابلس، وقامت بمداهمة أحد المنازل وتفتيشها واعتقال صاحبها ويدعى إسماعيل إبراهيم النجار، وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم منزل النجار بهدف اعتقاله، حيث لم يكن في المنزل في المرة السابقة.