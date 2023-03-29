انت الان تتابع خبر رسالة خاصة من بايدن إلى نتنياهو تكشف مستوى التوتر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، يوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن بعث برسالة خاصة و"حازمة" إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في خضم الأزمة التي اندلعت بالاحتلال بسبب انقسامات حادة حول تعديلات قضائية.



ونقل الموقع عن مصدرين أميركيين وصفهما بالمطلعين، أنه بعد ساعات من توجيه بايدن لتلك الرسالة، خرج نتنياهو على التلفزيون من أجل الإعلان عن تعليق تشريع التعديلات القضائية.



وأورد "أكسيوس" أن البيت الأبيض كان قد حث نتنياهو طيلة أشهر على أن يتم مشروع التعديلات القضائية في إطار توافق، وهو أمر لم يحصل.



وأضاف المصدران أن هذه الرسالة من بايدن إلى نتنياهو تكشف التوتر المتزايد بين الدولتين الحليفتين، وكيف أن بايدن كان منخرطا على نحو وثيق في مساعي إقناع رئيس وزراء الاحتلال بعدم المضي قدما في القانون.



وزاد منسوب التوتر بين الولايات المتحدة والاحتلال، بعدما أقدم نتنياهو على إقالة وزير الدفاع في حكومته اليمينية، يوآف غالانت، في وقت سابق من مارس الجاري.



وما إن صدر قرار الإقالة، حتى دخل البيت الأبيض في استشارات مكثفة من أجل تحديد طبيعة الرد الممكنة على قرار نتنياهو، وفق موقع "أكسيوس".