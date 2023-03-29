انت الان تتابع خبر دولة تنضم لبرنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية وخيبة عربية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستصبح ضمن الدول المدرجة في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، الذي لا يضم أي دولة عربية.



وقال نتنياهو إن إسرائيل ستنضم إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية في سبتمبر 2023، والذي سيسمح للإسرائيليين بالسفر إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة.



وكتب على "تويتر": "اليوم ننقل أنباء مهمة إلى مواطني إسرائيل. كما وعدنا، تم بنجاح استكمال المتطلبات التشريعية للحصول على إعفاء من تأشيرة الولايات المتحدة"، مضيفا: "في الأشهر المقبلة، سنلبي المتطلبات الإضافية، وفي سبتمبر 2023، من المتوقع أن تدخل إسرائيل في قائمة الدول المعفاة من التأشيرة للولايات المتحدة الأمريكية".



وحسب موقع وزارة الأمريكية، فإن 41 دولة مدرجة ضمن هذا البرنامج الذي يسمح لمواطني هذه الدول من السفر إلى الولايات المتحدة بغرض السياحة أو العمل للإقامة لمدة 90 يوما أو أقل دون الحصول على تأشيرة.



ويتبين أنه لا يوجد أي دولة عربية موجودة على هذه اللائحة، التي معظمها هي دول أوروبية، بالإضافة إلى تايوان واليابان وكوريا الجنوبية.





ولأكثر من عقد من الزمان، كان القادة الإسرائيليون يضغطون على الولايات المتحدة لإضافة إسرائيل إلى البرنامج.

ويواجه الإسرائيليون الذين يتقدمون الآن للحصول على تأشيرات أمريكية أوقات انتظار لمدة ستة أشهر أو أكثر فقط للحصول على مقابلة في السفارة الأمريكية في القدس.