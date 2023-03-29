انت الان تتابع خبر الإحتلال يقتحم مخيم عسكر في نابلس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض مواطن فلسطيني للإصابة برصاص الإحتلال فجر اليوم الأربعاء خلال اقتحامها مخيم عسكر، شرق نابلس.



وأوضح مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس أحمد جبريل، ان طواقم الاسعاف تعاملت مع اصابة مواطن بالرصاص الحي، وجرى تقديم العلاج اللازم له.



وقال التلفزيون الفلسطيني الرسمي، إن قوات الاحتلال تحاصر منزلًا وسط مخيم عسكر القديم في نابلس، مع سماع دوي اشتباكات في المنطقة.



وفي السياق ذاته، أفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت محيط المقبرة الشرقية في مدينة نابلس، واعتقلت الشاب عبد الله ابو صافي من منزله.