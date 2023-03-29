أمريكا: سنرد على أي استهداف لقواعدنا في العراق وسوريا

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رياض - احمد صلاح - أكدت الولايات المتحدة الامريكية انها سترد وقتما وكيفما تشاء على استهداف الجنود الأمريكين في القواعد المتمركزة في سوريا والعراق وفق ما قاله المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي.



وأضاف كيربي خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن بلاده سترد بالشكل اللازم على استهداف الجماعات المسلحة المدعومة من إيران للمنشآت الأمريكية في سوريا والعراق.



وصرح بأن الولايات المتحدة سترد في الزمان والطريقة المناسبتين لدى وقوع أي هجوم ضد قواعدها.



والسبت، ذكرت مصادر أن حقلي عمر للنفط، وكونيكو للغاز ومحيطهما تعرضا لهجمات صاروخية حيث تتمركز القوات الأمريكية بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.



والجمعة، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن "طائرة مسيرة استهدفت الخميس منشأة في قاعدة للتحالف الدولي شمال شرقي سوريا، أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي، وإصابة 5 من القوات الأمريكية".