انت الان تتابع خبر أمريكا تفرض عقوبات على عائلة زعيم عربي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فرضت وزارة الخزانة الأمريكية وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، عقوبات على 6 أشخاص وشركتين في سوريا ولبنان، وادعت الوزارة أن "هؤلاء متورطون في تجارة الكبتاغون".



وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها إن "العقوبات على سوريا تشمل منتجين ومصدرين للكبتاغون، وزعمت أن "سوريا تقوم بدور كبير عالميا في تصدير مخدر الكبتاغون"، وادعت أن "بعض المهربين على علاقة أو صلة بحزب الله (اللبناني)".



وبحسب البيان فقد طالت العقوبات كلا من سامر كمال الأسد (Samer Kamal al-Assad) ووسيم بديع الأسد (Wassim Badi al-Assad)، كذلك فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رجل الأعمال السوري خالد قدور (Khalid Qaddour) وعماد أبو زريق (Imad Abu Zureik).



وطالت الإجراءات الأمريكية مواطنين وشركتين في لبنان، إذ فرضت قيودا على حسن محمد دقو (Hassan Muhammad Daqqou) وهو مواطن لبناني سوري مزدوج الجنسية، ونوح زعيتر (Noah Zaitar).



كما تم إدراج شركتي "حسن دقو للتجارة" ومؤسسة "الإسراء للاستيراد والتصدير" في قائمة العقوبات الأمريكية، والشركتان متخصصتان في التجارة العامة وعمليات الاستيراد والتصدير وهما مسجلتان باسم داكو في منطقة وادي البقاع في لبنان.