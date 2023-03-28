انت الان تتابع خبر إيران تدرس الخروج من الاتفاق النووي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن أبواب المفاوضات النووية لن تبقى مفتوحة للأبد .وأشار حسين أمير إلى أنه تم اقتراح خطة في البرلمان لوضع سقف للمفاوضات النووية.



وبيّن في مقابلة تلفزيونة عبر قناة "الجزيرة" الاثنين، إن "إيران ملتزمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".



وعقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات في فيينا في أغسطس الماضي، لكنها توقفت منذ ذلك الحين، حيث طالبت إيران بالتحقق من رفع الحظر، والحصول على ضمانات فيما يتعلق باستمرارية الاتفاق النووي وإلغاء مزاعم الضمانات الخاصة بالوكالة الذرية.



وكانت إيران جددت مطلع مارس الجاري تأكيدها التزام الدبلوماسية باعتبارها أفضل إطار لحل الخلافات، وبالعودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي الإيراني.