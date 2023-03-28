انت الان تتابع خبر الاحتلال يُخطر بهدم مسجد في الخليل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إخطارا بهدم مسجد في بادية يطا جنوب مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي سلمت المواطنين الفلسطينيين في تجمع "خشم الدرج" إخطارا يقضي بهدم مسجد بلال بن رباح، وأمهلتهم أسبوعا للاعتراض.



وتبلغ مساحة المسجد نحو 150 مترا مربعا، ويخدم عددا من التجمعات السكانية في بادية ومسافر يطا جنوب الخليل.



وعلى صعيد آخر، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت أربعة عشر فلسطينيا.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إنه تم اعتقال هؤلاء المواطنين، وتحويلهم للتحقيق بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات التي تخللتها مواجهات، في محافظات الخليل، ونابلس، وجنين، وبيت لحم، حيث تم خلالها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، ومصادرة بعض أملاك السكان، الذين تم إخضاعهم لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

