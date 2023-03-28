انت الان تتابع خبر استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في نابلس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد المواطن عمير محمد لولح في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، متأثرا بجروحه.وقالت الوزارة في بيان، إن الشهيد لولح من قرية زواتا غرب مدينة نابلس ارتقى متأثرا بجروح أصيب بها في عدوان الاحتلال على مدينة نابلس في 22 شباط الماضي.



وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة في مدينة نابلس، في ذلك التاريخ، استشهد فيها 11 فلسطينيا وأصيب أكثر من 20 آخرين برصاص قوات الاحتلال، بعد محاصرة المقاومين الشهيدين حسام سليم (24 عاما)، ومحمد الجنيدي (23 عاما) في البلدة القديمة من المدينة.