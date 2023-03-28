انت الان تتابع خبر محمد بن سلمان يباحث الرئيس الصيني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين السعودية والصين.



وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن هذا التأكيد قد جاء بإتصال هاتفي أجراه بن سلمان مع الرئيس الصيني شين جين بينغ، كما أعرب عن تقدير المملكة للمبادرة الصينية لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.



من جانبه أشاد الرئيس الصيني بدور المملكة في تعزيز تطوير علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون ودول منطقة الشرق الأوسط.



كما تم خلال الاتصال استعراض أوجه الشراكة بين المملكة والصين، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.



يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت إيران والسعودية استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016، بعد مفاوضات قادتها الصين.



في وقت شكرت فيه كل من السعودية وإيران الصين على الدور الذي لعبته وجهودها في التوصل لاتفاق، اعتبر كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي الاتفاق بمثابة "نصر للحوار ونصر للسلام"، قائلا إن الصين ستواصل لعب دور بناء في التعامل مع القضايا الشائكة في العالم وستظهر تحليَها "بالمسؤولية" بصفتها دولة كبرى.





