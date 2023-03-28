دينار واحد سعر كيلو الليمون في الأردن

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رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم الثلاثاء، استقرارا نسبيا، باستثناء ارتفاع الليمون 20 قرشا للكيلو.



وكما جاء في نشرة السوق المركزي اليومية بقائمة أسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، حيث بلغ سعر كيلو البصل الناشف من30–45 قرشا ، والبندورة من 10إلى 25قرشا، والبطاطا 15- 30 قرشا والخيار من 30-50 قرشا، والأسود العجمي من 20- 30 قرشا والليمون من 50-100 قرشا، والموز من 65-90 قرشا.



وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي، اليوم الثلاثاء 2502.922، توزعت على 1903.753طن خضار،381.034 طن فواكه، 218.135طن ورقيات.