نتنياهو يعلّق تشريع التغييرات القضائية

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رياض - احمد صلاح - أكد رئيس الوزراء في الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو خلال تصريح مساء اليوم الاثنين، أنه قرر ارجاء التصويت على قانون التعديلات القضائية حتى يتم التوصل لاتفاق كامل مع جميع الاطراف.



كما وأكد نتنياهو أنه لم يتنازل عن القانون، وهذا القرار جاء بموافقة غالبية الائتلاف من أجل منع حرب أهلية وانقسام في الدولة.



وكانت قد شهدت البلاد منذ أمس مظاهرات ضخمة تعارض تمرير القانون واقالة الوزير جالانت الذي عارض القانون، الأمر الذي ادى الى توتر شديد في الدولة.



وكان قد اعلن وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير مساء اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق مع نتنياهو على تمرير قانون التعديلات القانونية مقابل انشاء الحرس الوطني.