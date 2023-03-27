حاخامات يدعون للنزول للشارع ضد نتنياهو

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رياض - احمد صلاح - دعا 17 حاخاما بارزا من داخل حزب الصهيونية الدينية في إسرائيل أتباعهم إلى الخروج للشوارع والاحتجاج لدعم الإصلاح القضائي، الذي تقترحه حكومة بنيامين نتنياهو.



يأتي ذلك فيما قالت “القناة 12” الإسرائيلية إنه “على ما يبدو فإن نتنياهو سيعلن تعليق التعديلات القضائية إلى أجل غير مسمى”.



دعا العديد من الحاخامات الصهيونيين المتدينين البارزين في إسرائيل، بمن فيهم أنصار الائتلاف الحالي، يوم الإثنين، رئيس الوزراء إلى وقف العمل على خطة إصلاح القضاء إلى ما بعد العطلات القادمة.



دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف سموتريتش اليمينيين إلى الاحتجاج في القدس مساء اليوم لدعم الحكومة، وقال “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتوقف الإصلاح القضائي”.



في السياق نفسه، أعلنت جماعات يمينية إسرائيلية تنظيم “احتجاج مضاد” اليوم ردا على الاحتجاج المناهض للتعديلات القضائية.



وفي أحدث تعليق له على ما يجري، دعا نتنياهو، عبر “تويتر”، المحتجين من كافة الأطراف إلى التصرف بمسؤولية والامتناع عن ممارسة العنف.



وقال في تغريدته: “أدعو جميع المتظاهرين في القدس من اليمين واليسار إلى التصرف بمسؤولية وعدم التصرف بعنف. نحن أخوة”.



ماذا حدث؟



تفجرت الاحتجاجات في إسرائيل، مساء الأحد، بشكل يفوق كل الاحتجاجات التي اندلعت منذ يناير الماضي على خلفية مشروع إصلاح الجهاز القضائي، إثر إقالة نتنياهو لوزير دفاعه يوآف غالانت، بعد أن أدلى بتصريحات تطالب بتجميد لمدة شهر لآلية تعديل النظام القضائي الذي تسعى إليه الحكومة، لكونها تشكل تهديدا على أمن إسرائيل.



بعد انتشار النبأ، خرج آلاف المتظاهرين إلى وسط تل أبيب، كما تجمعت حشود أمام منزل نتنياهو في القدس واخترقوا الطوق الأمني من أحد الجوانب قبل أن تستخدم الشرطة مدافع المياه لتفريقهم، وفق “رويترز”.



أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن التظاهرات شملت مدنا أخرى من شمالي البلاد إلى جنوبها، ونقلت تقديرات مفادها أن أعداد المتظاهرين بلغت أكثر من 600 ألف.



أغلق بعض المحتجين شوارع رئيسية في عدة مدن، وكذا عدة مفترقات طرق.