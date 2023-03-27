انت الان تتابع خبر أوروبا تحذر روسيا من نشر أسلحة نووية في بيلاروس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، من عواقب خطط روسيا لنشر أسلحة تكتيكية في بيلاروس، مشيرا إلى أن ذلك سيشكل تهديدا لأمن القارة الأوروبية.

ونقلا عن وكالة آكي الإيطالية الرسمية، قال المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، بيتر ستانو، في مؤتمر صحفي، "إنه إذا أقدمت موسكو على تلك الخطوة، فسيكون ذلك مزيدا من التصعيد، وتهديدا مباشرا للأمن الأوروبي".

وأضاف ستانو، "لم نر أي تأكيد حتى الآن من الجانب البيلاروسي، لوجود هذا على جدول الأعمال أو حدوثه في أي وقت، إذا حدث ذلك بالطبع فستكون هناك عواقب"، مشددا في هذا الصدد، على أن الدول الأعضاء بالاتحاد سيكون لها رد فعل حازم.