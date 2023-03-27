حمزة يوسف رئيسا لوزراء اسكتلندا

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رياض - احمد صلاح - أعلن الحزب الوطني الاسكتلندي فوز حمزة يوسف، البالغ من العمر 37 عاما، برئاسة وزراء اسكتلندا.

وقالت هيئة "البي بي سي"، اليوم الاثنين، إن يوسف تمكن من هزيمة المرشحين وزيرة المالية كيت فوربس، ووزيرة سلامة المجتمع السابقة آش ريجان، في اقتراع بين أعضاء الحزب، حيث حصل على 1ر52 بالمئة من الأصوات، فيما حلت فوربس، ثانيا، بحصولها على 9ر47 بالمئة، وريجان ثالثا، بحصولها على 1ر11 بالمئة.

وأشارت تقارير إلى أن يوسف، أصبح أصغر رئيس وزراء في اسكتلندا يتولى هذا المنصب.