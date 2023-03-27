انت الان تتابع خبر إصابة 6 فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص بينهم طفل، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت منزل والد الشهيدين رأفت وإبراهيم عوضات.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم.

وقال مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني، إن 4 مواطنين بينهم طفل أصيبوا بالرصاص الحي، وآخرين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، معظمهم في المناطق السفلية.