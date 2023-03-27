انت الان تتابع خبر الطائرات تغادر إسرائيل بدون ركاب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، مغادرة 3 طائرات، مطار بن جوريون إلى بلدانها فارغة بدون ركاب، بسبب الاحتجاجات والمظاهرات.

من جانب آخر، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن قوات الشرطة دفعت بتعزيزات إلى القدس خشية وقوع صدامات بين نشطاء من اليمين المتطرف والمعارضة.

وأكد رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، أنّ أغلبية الائتلاف الحاكم رفضت مقترحا قدمته المعارضة لإجراء تصويت لحجب الثقة عن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.

ونجت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الائتلافية، اليوم، من اقتراح لحجب الثقة قدمته المعارضة احتجاجا على التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة.

وأعلن رئيس الكنيست أن المقترح رُفض بأغلبية 59 صوتا مقابل موافقة 53 صوتا.

وأرجأ نتنياهو، الإدلاء ببيان كان يتوقع أن يعلن فيه وقف التعديلات القضائية المثيرة للخلاف، وذلك بعدما حثه شريك في الائتلاف الحاكم على عدم التراجع.