ميقاتي:قدرتي قيد النفاد

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رياض - احمد صلاح - دعا رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي"النواب لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة من دون إبطاء".

وفي كلمة ألقاها اليوم من مقر رئاسة الحكومة، قال" من موقعي كرئيس للحكومة لا أتحمل أي مسؤولية عن هذا الفراغ بل تتحمله القيادات السياسية والروحية المعنية وبالدرجة الأولى الكتل النيابية كافة تلك التي فضّت النصاب خلال 11 جلسة انتخابية سابقة وتلك التي تعهدت بعدم تأمينه في جلسات لاحقة من دون أن تتفق على مرشح يواجه مرشح الفريق الآخر".

وقال: إن لكل إنسان قدرته على التحمّل، أما قدرتي فهي قيد النفاد".

يذكر أن الحكومة اللبنانية التي يرأسها ميقاتي تتولى دستوريا مهام تصريف الأعمال في خلال مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية.