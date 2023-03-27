انت الان تتابع خبر إشتداد الإحتجاجات في الداخل المحتل وميناء اشدود ينضم للإضراب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن قادة الاحتجاجات ضد خطة حكومة الإحتلال لإضعاف جهاز القضاء، اليوم الإثنين، أنه "سيتم شل الدولة إلى حين إيقاف تشريعات الخطة"، داعين إلى مظاهرة خارج مبنى الكنيست، في وقت انضم ميناء أشدود الى إضراب عام أعلنته النقابات العمالية، حيث توقفت عمليات إفراغ بضائع من السفن وإدخال سفن إلى الميناء.



ويأتي ذلك غداة ليلة صاخبة أعقبت إعلان نتنياهو عن إقالة وزير الأمن يوآف غالانت، أغلق خلالها متظاهرون شوارع ومفترقات طرق مركزية وجرت مواجهات بينهم وبين قوات الشرطة التي فرقتهم بالقوة.



وجاء في بيان لقادة الاحتجاجات أنه "لن نكون مستعدين لأي تسوية تستهدف استقلالية المحكمة العليا وتفوق القضاء، مطالبين الى إعادة الوزير غالانت كوزير للأمن من أجل منع تفكيك الجيش الإسرائيلي وأمن الدولة".



وبدأ آلاف المتظاهرين ضد خطة إضعاف القضاء يتجمعون في منطقة الكنيست في القدس، بعد ظهر اليوم، وبالتزامن دعت مجموعات يمينية متطرفة بينها منظمة "لا فاميليا"، مؤيدين لها بالحضور إلى القدس، والتظاهر ضد معارضي خطة إضعاف القضاء.



وأغلقت الشرطة، ظهر اليوم، شارع "أيالون" السريع في تل أبيب، حيث حاول متظاهرون الوصول إلى الشارع دون أن يتمكنوا من ذلك ودارت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة.



كما أغلق متظاهرون شارعين مركزيين في قلب تل أبيب أمام حركة السير، والمدخل الجنوبي لمدينة حيفا.

و أعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل اليوم، الإثنين، عن إضراب كامل في جهاز الصحة".

وقال رئيس نقابة الأطباء، بروفيسور تسيون حغاي، إن "الإضراب سيتوقف عندما يتم بلورة خطة واضحة ومتفق عليها لضمان الحفاظ على حقوق المرضى في جهاز الصحة".

وأضاف أن "نظاما ديمقراطيا وجهاز قضاء مستقلا هما الأساس لمجتمع سليم وجهاز صحة متطور.



وأعلنت نقابة الممرضين والممرضات أنها ستبدأ إضرابا شاملا غدا في جهاز الصحة.

وقالت رئيسة النقابة، إيلانا كوهين، "حان الوقت الآن أن نقوم بعمل ونعمل معا من أجل وحدة الشعب".



ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، عن إضراب شامل في المرافق الاقتصادية بسبب عدم الإعلان عن وقف التشريعات القضائية اليوم.



وكان رئيس لجنة العاملين في مطار بن غوريون، بنحاس عيدان، اعلن أنه ابتداء من صباح اليوم لن تقلع طائرات من المطار، كما انضم مركز الحكم المحلي إلى الإضراب، بعد تهديد الهستدروت.



وقال رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيبيس، المقرب من نتنياهو، إنه "لن يكون هناك استقبال للجمهور، وغدا لن يكون هناك مساعدات في روضات الأطفال ولا مخيمات ولا أي شيء آخر".



وأعلنت شبكتا التجمعات التجارية "بيغ" و"عزرائيلي" أنهما تنضمان إلى الإضراب الذي أعلن عنه رئيس الهستدروت، وأن جميع هذه التجمعات اغلقت الساعة 12:00 ظهر اليوم، باستثناء الصيدليات وشبكات الأغذية.