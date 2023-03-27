انت الان تتابع خبر عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحموا الأقصى في ساعات الصباح الأولى على شكل مجموعات متتالية، وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوساً تلمودية عند الأبواب وفي الساحات.



وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الداخلين إلى المسجد، كما قامت قوات الاحتلال بالتضييق على الشبان وعرقلتهم في طريقهم لصلاة الفجر في المسجد الأقصى، بعد أن تم إفراغه من المعتكفين ليلاً.