انت الان تتابع خبر هرتسوغ يدعو نتنياهو إلى وقف التعديلات القضائية فوراً والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دعا رئيس الإحتلال إسحق هرتسوغ حكومته اليوم الاثنين، إلى وقف الإجراءات المتعلقة بالتعديلات القضائية، وذلك بعد يوم من إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير دفاعه يوآف غالانت بسبب اعتراضه على التعديلات.



وتسبب قرار الإقالة في اندلاع احتجاجات حاشدة في الشوارع، وذلك بحسب وسائل إعلام تابعه للإحتلال .

وكانت وسائل إعلام الإحتلال قد كشفت، يوم الجمعة، أنّ غالانت أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنّه سيصوّت ضد مشروع التعديلات القضائية.



وقال هرتسوغ "من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف الإجراءات التشريعية على الفور".



وأضاف "الليلة رأينا مشاهد قاسية للغاية"، مخاطبا رئيس الوزراء والحكومة وأعضاء الائتلاف، "المشاعر صعبة ومؤلمة، والقلق العميق يجتاح الشعب".



وأكد أنّ الاقتصاد والمجتمع والأمن في إسرائيل مهددون.