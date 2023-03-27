انت الان تتابع خبر بن سلمان و ماكرون يعتزمان مساعدة لبنان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إجتمع كلاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحت سبل تعزيز تعاون بلديهما في مجال الدفاع والطاقة، وجددا تأكيدهما على العمل معا لمساعدة لبنان.



وكشف لإليزيه أنّ الزعيمين أثنيا من خلال اتّصال هاتفي بـ"ديناميّة علاقتهما الثنائيّة" ولا سيّما لناحية "تعميق التعاون في مجالي الاقتصاد والثقافة".



الرئاسة الفرنسيّة أوضحت أن بن سلمان و ماكرون قد بحثا أيضا في المجالات التي يمكن تعزيز هذا التعاون فيها، خصوصا فيما يتعلّق بقضايا الدفاع والطاقة.



وذكر الإليزيه أنّهما عبّرا عن قلق مشترك حيال الوضع في لبنان وكرّرا عزمهما على العمل معا للمساعدة في إخراج البلاد من الأزمة العميقة التي تمرّ بها



يشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا يعتبر الأسوأ في تاريخه. وتؤدّي الأزمة السياسية في هذا البلد إلى تفاقم الأوضاع، إذ إن النواب لم ينتخبوا حتى الآن رئيسا للجمهورية منذ تشرين الثاني/نوفمبر، بينما تدير شؤون البلاد حكومة تصريف أعمال صلاحيّاتها محدودة.



من جهة ثانية، رحّب ماكرون بقرار السعوديّة وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسيّة، مشددا على "أهمّيته للاستقرار الإقليمي".