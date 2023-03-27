انت الان تتابع خبر قتلى بولاية ميسيسيبي بسبب العواصف المتسلسلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قُتِل 25 شخصًا على الأقلّ عندما ضربت سلسلة عواصف مدمّرة ولاية ميسيسيبي في جنوب الولايات المتحدة، ملحقة دمارا كبيرا في الطرق والسيّارات والمنازل.



ودمرت أحياء بكاملها فيما تستعد المنطقة لعواصف جديدة مساء، كما أفادت دوائر الأرصاد الجوية في الولاية، في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي جو بايدن إرسال مساعدات فدرالية إلى المناطق المنكوبة، بحسب واشنطن بوست.



وكتب حاكم الولاية تايت ريفز في تغريدة "نشهد مأساة"، متحدثا عن "أضرار هائلة" بعدما ضربت المنطقة سلسلة زوابع عبرت مسافة زادت عن 150 كيلومترا من غرب ميسيسيبي إلى شرقها.



وبلغت الحصيلة 25 قتيلا ومئات الجرحى بحسب أجهزة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي، مشيرة إلى العثور على أربعة أشخاص كانوا في عداد المفقودين.



وتواصل فرق البحث والإنقاذ عملها بحثا عن ضحايا محتملين.



كما دمرت بلدة رولينغ فورك التي يسكنها نحو ألفي شخص في غرب ميسيسيبي بالكامل.