انت الان تتابع خبر النيابة العامة السعودية تُحذّر: هذه جريمة عقوبتها السجن 15 عاما والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجّهت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تحذيرا من جريمة الاتجار بالبشر، مؤكدة أن عقوبتها تصل إلى السجن 15 عاما وغرامة تصل إلى مليون ريال.



وقالت النيابة في منشور لها عبر حسابها على "تويتر" إنه "يُحظر الاتجار بالأشخاص باستخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله في التسول".



وتابعت النيابة، "هذه الممارسات والأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".



وأكدت أن "عقوبة التورط في هذه الأفعال حيث تشمل العقوبة السجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال".