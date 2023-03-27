انت الان تتابع خبر جامعات الإحتلال تُعلّق الدراسة حتى إشعار آخر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت قناة 12 العبرية أن الجامعات في الاحتلال الاسرائيلي علقت الدراسة اعتبارا من الاثنين حتى إشعار آخر.



ويأتي ذلك القرار بعد موجة غضب واحتجاجات كبيرة ضربت الاحتلال بعد إعلان رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو إقالة وزير الدفاع.



وفي تطور جديد للاحداث قالت القناة إن وزير العدل هدد بالاستقالة إذا تراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية، فيما قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب من تطورات أمنية في أعقاب "فقدان السيطرة" على المتظاهرين،



فيما علق مسؤولين في حزب الليكود ان وزير العدل متهور ومستعد لحرق البلاد.



من جهته قال وزير اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي ان التعديلات القضائية ضرورية وسنقوم بها لكن ليس على حساب حرب بين الأشقاء.



وفي وقت متأخر وصل رئيس جهاز الشاباك إلى منزل نتنياهو في القدس وسط محاولات من المتظاهرين للوصول إلى المنطقة, بعدما أخترقوا حواجز الشرطة في محاولة للوصول إلى منزل نتنياهو.



وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن عدد المتظاهرين في الشوراع المُحتلة عام 1948، مساء الأحد، بلغ 500 ألف متظاهر، خرجوا تلقائيا دون تنسيق مسبق في أعقاب الإعلان عن إقالة غالانت، فيما اعتبر مسؤولون في الائتلاف أن نتنياهو ارتكب "خطأ إستراتيجيا" بإقدامه على إقالة غالانت.



وفيما أعلنت شرطة الاحتلال أنها "تسمح بالحق الديمقراطي في الاحتجاج"، شددت على أنها "لن تسمح بالاضطرابات العامة والإضرار برموز الحكومة"، في حين أظهرت مقاطع مصورة أن عناصر الشرطة استخدموا خراطيم المياه لإبعاد متظاهرين اخترقوا الحواجز قرب منزل نتنياهو في القدس.



في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المتظاهرين اخترقوا الحواجز الأمنية في محيط منزل رئيس الوزراء نتنياهو.