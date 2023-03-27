انت الان تتابع خبر نتنياهو يدرس وقف التعديلات القضائية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يجري مشاورات ويدرس وقف التعديلات القضائية على خلفية الاحتجاجات.



وكان نتنياهو أقال وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.



وقالت وسائل إعلام عبرية: إن حزبي "شاس ويهودت هتوراة" في الائتلاف الحكومي يدعمان وقف التعديلات القضائية.



وتظاهر عشرات آلاف الصهاينة في تل أبيب السبت، ضد خطة التعديل القضائي، في حين دعا وزير الدفاع يواف غالانت إلى تجميد المشروع الحكومي.



وأشعل متظاهرون إطارات على خطوط أيالون السريعة في تل أبيب، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع مستوى التأهب بعد فقدان السيطرة على الاحتجاجات.