انت الان تتابع خبر استقالة قنصل الاحتلال في نيويورك احتجاجا على إقالة وزير الدفاع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال قنصل الاحتلال الإسرائيلي العام في نيويورك إنه قدم استقالته الأحد احتجاجا على إقالة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت في خلاف متصاعد بشأن التعديل القضائي الذي تسعى إليه الحكومة.



وقال آساف زمير على تويتر: لم يعد بإمكاني الاستمرار في تمثيل هذه الحكومة.



وقالت وسائل إعلام عبرية، إن محتجين اخترقوا حواجز قرب منزل نتنياهو في القدس، واستخدمت الشرطة مدافع المياه لإبعادهم.



وأشار زعماء المعارضة الإسرائيلية في البرلمان إلى أن نتنياهو تجاوز خطاً أحمر الليلة.



تصاعدت الاحتجاجات منذ اقتراح حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تشريعا جديدا تسميه "إصلاحات" في الجهاز القضائي.



وتعتبر الحكومة التعديلات القضائية هي محاولة لاستعادة التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لكن المعارضة تقول إنّ ما تقوم به الحكومة من شأنه الحد من سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة.