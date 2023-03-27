انت الان تتابع خبر الاحتلال يهتز .. رفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفادت القناة العبرية 12 ليل الأحد الإثنين بأن جيش الاحتلال رفع مستوى التأهب بعد فقدان السيطرة على الاحتجاجات.



ونقلت القناة عن ضابط كبير في شرطة الاحتلال قوله "فقدنا السيطرة في عدة أماكن حيث تجري المظاهرات ضد نتنياهو"



وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أقال وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه بعد أن دعا غالانت إلى تجميد المشروع الحكومي.



وتظاهر عشرات آلاف الصهاينة في تل أبيب ضد خطة التعديل القضائي.