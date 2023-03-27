انت الان تتابع خبر بسبب المظاهرات .. تهريب عائلة نتنياهو إلى مقر الشاباك في القدس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - للأسبوع الثاني عشر على التوالي ، تظاهر الآلاف من المستوطنين مساء اليوم الأحد ، في تل أبيب وعدة مناطق ومفترقات طرق في فلسطين المحتلة عام 48 احتجاجا على حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا



وأكدت القناة 12 العبرية خروج آلاف المتظاهرون الذين طالبوا باستقالة رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو



وأكد الإعلام العبري بأن وحدة الأمن 730 التابعة للشاباك قد هربت عائلة نتنياهو إلى مقر الشاباك في القدس.