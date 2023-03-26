انت الان تتابع خبر سرقة نصب تذكاري يخلد ذكرى الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مدير مكتب قناة "الجزيرة" القطرية في تونس لطفي حجي، أن النصب التذكاري الذي شيّد في بنزرت تكريما للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة قد تعرض للسرقة.



وأوضح حجي أن النصب سُرق رغم وجوده في مكان مكشوف ومحروس قبالة بلدية بنزرت.



وذكر موقع "موزاييك" أن الجهات الأمنية باشرت تحقيقا "لكشف من يقف وراء تلك الجريمة التي أثارت استياء أهالي بنزرت خاصة لرمزية النصب التذكاري الذي يحمل خريطة فلسطين".



وكان النصب وضع العام الماضي في حديقة ساحة فلسطين، في مدينة بنزرت، تخليدا لذكرى اغتيال مراسلة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.