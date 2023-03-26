انت الان تتابع خبر إستشهاد فلسطيني برصاص شرطة الإحتلال في الجليل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد الشاب عمر سواعد، برصاص أحد عناصر شرطة الإحتلال اليوم الأحد، في بلدة كفر ياسيف بالجليل حيث نقل إلى المستشفى بحالة حرجة، وهناك أعلن الطاقم الطبي وفاته.



وأوضح شاهد عيان أن الشاب العشريني كان متواجداً داخل مركبة عندما تعرض لإطلاق الرصاص من قبل أحد عناصر الشرطة التابعة للإحتلال حيث تُرك الشاب يغرق في دمائه.



وبينت تقارير صحفية فلسطينية أن الشرطي كان قد وجه الرصاص بشكل مباشر تجاه الشاب وأصابه بالقسم العلوي من جسمه، فيما لم تعرف الأسباب التي دفعت بالشرطي إطلاق الرصاص صوب الشاب في كفر ياسيف



ولفتت تلك المصادر أن الشرطي كان خارج خدمته حين أطلق النار على سواعد الذي كان على متن مركبة مع آخرين، وحين أصيب ألقوا به في الشارع.



وأصدر مركز "حيان" الطبي بيانا جاء فيه: "طواقم حيان للعلاج المكثف قدمت العلاج لمصاب بالعشرينيات من عمره، إثر تعرضه لإطلاق نار ببلدة كفر ياسيف، حيث وصفت إصابته بالحرجة، وتم نقله لغرفة العلاج المكثف بالمركز الطبي الجليل".