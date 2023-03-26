انت الان تتابع خبر قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وتقمع المعتكفين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت وصباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة وقمعت المصلين المعتكفين داخل المصلى القبلي وأخرجتهم بالقوة واعتدت عليهم.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المعتكفين داخل المصلى، وأجبرت جميع المعتكفين على الخروج من باب السلسلة، وحاولت الاستيلاء على هواتفهم الخلوية واعتدت على بعضهم.



وكانت قوات الاحتلال قد منعت المصلين الذين يغادرون المسجد الأقصى، من الدخول مجددا إليه ونشرت المئات من عناصرها المدججين بالسلاح على أبواب الأقصى الخارجية المختلفة.



وسادت حالة من الغضب والغليان في البلدة القديمة بالقدس وداخل ساحات الحرم القدسي الشريف.