فرنسا والجزائر تتفقان على طي صفحة الأزمة الدبلوماسية

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رياض - احمد صلاح - أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن إيمانويل ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون طويا صفحة الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر.



بحسب الإليزيه، فقد طوى الرئيسان صفحة الأزمة الدبلوماسية الأخيرة، وأعلنا عن رغبتهما في مواصلة "تعزيز التعاون الثنائي".



رفع الرئيسان خلال محادثة هاتفية "سوء التفاهم" المرتبط بالخلاف حول الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي و"اتفقا على تعزيز قنوات الاتصال... لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف"، وفق ما أضافت الرئاسة الفرنسية في بيان.



في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد تبون، في حوار صحفي، أن سفير بلاده في فرنسا "سيعود قريبا" إلى باريس، مشيرا إلى أن "علاقة بلاده مع فرنسا متذبذبة".