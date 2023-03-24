انت الان تتابع خبر الإرهابي بن غفير يقرر اقتحام الأقصى‎‎ مجددا في رمضان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن وزير ما يُسمى بالأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، الإرهابي ايتمار بن غفير، اليوم الجمعة، نيته اقتحام المسجد الأقصى مجدداً، وذلك بالتزامن مع أول جمعة في شهر رمضان المبارك، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية.



وجاء ذلك، على هامش جلسة تقييم أمنية أجراها الوزير الإرهابي بن غفير مع مفوض شرطة الاحتلال الإسرائيلي يعقوب شبتاي، تهدف لمناقشة الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومتابعة الخطط الأمنية بهذا الشأن.



وقال بن غفير: "صعدت إلى الحرم القدسي وسأصعد مرة أخرى".