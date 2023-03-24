انت الان تتابع خبر قوات الاحتلال الخاصة تقتحم المسجد الأقصى المبارك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الخاصة، بعد عصر اليوم الجمعة، المسجد الاقصى المبارك.



وانتشرت قوات الاحتلال في محيط ساحة المصلى القبلي، ثم تقدمت باتجاه ساحة مسجد قبة الصخرة لإزالة ومصادرة لافتة علقت على البائكة في المكان.



وتعالت أصوات التكبيرات من المصلين في الأقصى خلال إزالة اللافتة، كما قام الجنود بدفع المصلين.



وعلق الشبان لافتة في الاقصى بعد وقفة نظمت عقب انتهاء صلاة الجمعة وكتب عليها "الاقصى ينتظركم فإنتظروا الإشارة.. وحملت شعارات "عرين الاسود.. كتيبة جنين.. كتائب الشهيد عز الدين القسام"(معا)